I tamburini ricordano Davide "È qui che l’amicizia risplende"

Lo stendardo della Parte de Sopra di fianco all’altare della Cattedrale di San Rufino: ieri sera i tamburini della Nobilissima hanno voluto ricordare, con una messa, Davide Piampiano ucciso durante una battuta di caccia. Una celebrazione eucaristica quasi a due mesi dalla tragedia – era l’11 gennaio – e a due mesi esatti dal Calendimaggio, festa che Davide tanto amava e alla quale partecipava proprio tra le file dei tamburini. A officiare è stato don Alessandro Picchiarelli, vicario parrocchiale del Duomo che, nell’omelia, ha evidenziato i contenuti affrontati dal Vangelo del giorno, quelli cioè della giustizia, della fratellanza, della fraternità, dell’amicizia "Due temi che ci toccano da vicino" ha detto don Picchiarelli che ha poi aggiunto: "E’ bello che oggi gli amici di Davide abbiamo voluto ricordarlo qui davanti al Signore, nelle mani di Dio. E’ qui che l’amicizia vera risplende, l’amicizia che non cerca interesse, l’amicizia che non cerca un doppio fine; l’amicizia che diventa dono, offerta della nostra stessa vita affinché il bene dell’altro possa sempre trionfare". Presenti i familiari di Davide – con in testa il papà Antonello, la mamma Catia, la sorella Valeria -, la fidanzata Michela, gli amici, il sindaco Stefania Proietti, i vertici della Parte de Sopra con il Priore Maggiore Aleardo Pelacchi e il Gran Cancellario Alessandro Rufinelli, oltre a componenti del coro che hanno animato la liturgia e partaioli. E intanto si attendono le decisioni della Procura di Firenze per fare piena chiarezza sulla morte di Davide Piampiano per il quale è indagato l’amico di Davide, il cinquantaseienne Piero Fabbri chiamato a rispondere di delitto colposo.

M.B.