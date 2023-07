I suoi primi cinquant’anni Con La Nazione un viaggio nel mito di Umbria Jazz

Un evento eccezionale, una degna celebrazione attraverso pagine che regalano il piacere del viaggio: un viaggio per immagini e parole lungo i decenni di un’avventura spettacolare, una scommessa vinta, la costruzione progressiva e sempre più apprezzata di un’originalità di livello mondiale, l’affermazione di un logo e di un nome che sono diventati sinonimo di grande musica: Umbria Jazz. Una certezza. Uno scrigno di attrattività e qualità per una regione che lega ormai il proprio nome alle sette note per intenditori.

E proprio “Note d’oro. Cinquant’anni di Umbria Jazz“ è il titolo del libro fotografico con il quale La Nazione vuol celebrare i 50 anni della rassegna che si svolge a Perugia.

Il volume - che sarà dato in omaggio a chi acquisterà il quotidiano venerdì 7 luglio – viene presentato oggi all’hotel la Rosetta alle 12,30. Propone volti, ricordi, aneddoti, dove protagonisti sono la grande musica e chi, nel 1973, ebbe l’intuizione di dar vita a un evento di eccezionale livello, man mano divenuto uno di Festival più iconici. Alla presentazione partecipano Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Luigi Caroppo, vicedirettore de La Nazione, Carlo Pagnotta, fondatore e direttore artistico di Umbria jazz, Donatella Miliani, viceresponsabile de La Nazione Umbria e curatrice del libro.

Questo omaggio al mito di UJ è - dicevamo - un viaggio nel tempo. E il lettore lo farà con Carlo Pagnotta, fondatore e storico direttore artistico della manifestazione: grazie alle sue parole e alle immagini che le corredano, si potranno vivere le magiche atmosfere di un evento che ogni estate trasforma il capoluogo umbro in una piccola New Orleans. Copione che si rinnova poi ogni fine dicembre da 30 anni anche ad Orvieto con UJ Winter. Il volume è stato realizzato col sostegno della Regione Umbria e il patrocinio dei Comuni di Perugia e Orvieto. Preparatevi ad una buona lettura, a tuffarvi nell’oro di un evento leggendario. E nei suoi primi 50 anni.