I soldi che ci dà l’Europa Conto alla rovescia per non perdere 46 milioni

L’Umbria deve spendere 46 milioni di euro entro la fine dell’anno. E se non lo farà perderà oltre a una quantità cospicua di risorse, anche un’importante opportunità di svillupo sociale ed economico.L’Ufficio studi della Cgia di Mestre ha infatti preso in esame l’attuazione delle politiche di coesione dell’Unione europea relativa ai Piani Operativi regionali (Por) ec ai Fondi Fesr e Fse del settennato 2014-2020.

E ha scoperto che, in Italia, dei 64,8 miliardi di euro di fondi europei di coesione messi a disposizione del nostro Paese, di cui 17 di cofinanziamento nazionale, la spesa complessiva certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54 per cento dell’ammontare totale che include anche la quota che noi italiani abbiamo dovuto sostenere: se si consisderano solo i fondi Ue la percentuale è invece delo 78,3. Diciamo subito che la Regione è stata un po’ più "brava" rispetto alla media nazionale: dei 325 milioni messi a disposizione, infatti, ne sono stati spesi 279 pari all’85,7 per cento. Un tredicesimo posto "senza infamia e senza lode" a dir la verità, che impone l’Umbria ad accelerare in vista della fine del 2023. Le amministrazioni regionali più in difficoltà sono quelle del Mezzogiorno. Entro la fine del 2023, pena la perdita delle risorse, la Puglia deve spendere altri 335 milioni di euro, la Calabria 616 milioni, la Campania 1,27 miliardi e la Sicilia addirittura 1,45 miliardi.

In buona sostanza, al 31 dicembre scorso, la percentuale di spesa realizzata sul totale da ricevere era solo del 65,5 per cento in Calabria, del 65,7 per cento in Campania e del 64 per cento in Sicilia. In testa c’è invece il Lazio che ha investito tutti e 936 milioni che l’Ue gli aveva messo a disposizione. Le ragioni di questa difficoltà nell’ utilizzare i soldi europei è nota da tempo . Scontiamo, innanzitutto, una grossa difficoltà di adattamento della nostra Pubblica amministrazione alle procedure. Dopodichè, la nostra macchina pubblica presenta livelli di qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese molto modesti e una efficienza che può contare ancora su ampi margini di miglioramento. Il personale, soprattutto dell’area tecnica, ha retribuzioni basse e, spesso, risulta, anche per questa ragione, poco motivato. Specificità che caratterizzano, in particolar modo, i dipendenti pubblici delle regioni e degli enti locali del Mezzogiorno.