I sindaci del lago omaggiano la storia

MAGIONE - A Paciano, Monte Pausillo, i sindaci del lago si sono trovati ieri davanti al cippo innalzato in onore della Brigata Risorgimento formazione in cui militarono 220 partigiani e che operò nell’area del Trasimeno sud-ovest tra il 1943 e il 1944. Si distinse nella cosiddetta ‘Battaglia del Trasimeno’, impedendo ai tedeschi di arroccarsi sulla cima del Pausillo. Così i rappresentanti delle istituzioni, associazioni e forze dell’ordine hanno reso omaggio al Monumento in occasione del 25 aprile. Nell’ambito delle iniziative del Comune di Magione venerdì alle 16 in Biblioteca incontro con la scrittrice e giornalista Sara Lucaroni che presenterà il suo libro "Sempre lui. Perché Mussolini non muore mai".