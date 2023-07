I sindacati: "Garofoli resta sul mercato nonostante le difficoltà"

TERNI - A portare l’esempio della Garofoli Spa sono le segreterie provinciali dei metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm. "L’azienda, nonostante anni difficili, riesce a stare sul mercato mantenendo competitività e il necessario miglioramento continuo – affermano i sindacati –. Aumentano anche gli occupati di circa l’8% dell’intera forza lavoro, frutto anche di corrette e strutturate relazioni industriale. Per quanto riguarda il premio di risultato, da un punto di vista economico è stato raggiunto all’85% per cui ai lavoratori saranno riconosciute 500 euro sul massimale di 600, con tassazione agevolata e al netto della maggiorazione per chi sceglie l’opzione welfare". "Non è un caso – continuano i sindacati – che l’azienda stia compiendo importanti investimenti verso la digitalizzazione dei processi produttivi e punti, con l’ulteriore installazione di pannelli fotovoltaici, a garantirsi l’autoproduzione di energia elettrica, a zero emissioni, per il 60% del fabbisogno".