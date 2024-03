I segreti dell’Umbria Antica . Un festival al ritmo della storia tra lezioni e tesori da scoprire

Festina Lente, recita un antico motto. Affrettati lentamente. Parte da qui, dal valore del tempo e dalla forza della storia, l’avventura di “Umbria Antica Festival“ che si sta svolgendo a Todi con lezioni di storia antica e visite guidate ai tesori del territorio e che la prossima settimana arriverà a Perugia, con una due giorni all’Auditorium San Francesco al Prato. “Il Cuore Verde d’Italia batte al ritmo della storia“ è il tema e il filo conduttore di questa seconda edizione che oggi e domani propone lezioni con grandi nomi dell’archeologia e della storia antica, nella Sala del Consiglio del Palazzo del Capitano, con ingresso libero.

Stamani si comincia alle 10 con Costantino d’Orazio, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, alla scoperta del patrimonio artistico e archeologico umbro e della sua visione di museo nella lezione “La sottile linea d’Umbria, tra antico e contemporaneo“. Poi sarà la volta dell’archeologa Marcella Frangipane con la sua esperienza del “far parlare” i frammenti, seguita alle 12 da Andrea Carandini, archeologo illustre che presenterà il suo ultimo libro: “Io, Nerone“. Il pomeriggio sarà dedicato alla storia romana con le personalità opposte di due imperatori: Vespasiano, raccontato da Arnaldo Marcone e Commodo di cui parerà Livio Zerbini, con l’anteprima del nuovo libro.

La mattina di domani sarà dedicata alla storia di Todi. Alle 10 Valentino Nizzo con lo stretto legame tra la città e il concetto di “confine”, alle 11 Enrico Zuddas parlerà della colonia di Tuder in relazione al Bellum Perusinum, a chiudere Nicoletta Paolucci, con una lezione sulle cisterne romane. E alle 15.30 Augusto Ancillotti racconterà “Il nome di Todi e il nome del Tevere“, Paolo Giulierini “L’Italia prima di Roma“ per finire con Nicola Mastronardi con “I Sanniti“. In cartellone ci sono anche la Fiera del Libro in collaborazione con le principali case editrici di saggistica e speciali visite guidate alle Cisterne Romane, oggi alle 15.30, al Museo Civico (domani alle 10.30) e al Museo Lapidario, sempre domani alle 15.30, con ingresso libero e prenotazione su [email protected].

E poi spazio al focus su Perugia: venerdì 22 e sabato 23 marzo l’Auditorium San Francesco al Prato ospiterà lezioni sulla storia di Perugia con incursione nel mondo della Roma antica, con relatori Michele Bilancia, Paolo Braconi, Luana Cenciaioli, Filippo Coarelli e Maria Angela Turchetti. Anche qui con visite al Parco delle mura etrusche e all’Ipogeo dei Volumni.

S.C.