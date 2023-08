I segreti della chitarra a Todi Tutte le novità di “Suoni dal Legno“

Ci siamo. Torna per la quindicesima edizione un grande classico delle sere d’estate, che da Todi si rivolge a tutto il pubblico umbri. E’ il Festival “Suoni dal Legno” consacrato alla chitarra classica che da domani a mercoledì 23 va in scena nella Chiesa della Nunziatina con la novità di una doppia direzione artistica, condivisa dai musicisti umbri Emiliano Leonardi e Sandro Lazzeri. Il cartellone delle cinque serate, sempre a ingresso libero, incrocia grandi maestri della chitarra come Lucio Matarazzo, Massimo Agostinelli, Stefano Raponi, Antonio Consalvi e musicisti dai più disparati interessi artistici come Angelo Benedetti e Stefano Falleri.

“Suoni dal Legno“ si apre domani alle 21 con il concerto del Duo Stefano Raponi (noto come interprete ma anche come compositore e direttore artistico) e Antonio Consalvi, che a lungo si è esibito con preziosissimi strumenti d’epoca. Il duo si esibisce in tournèe in tutto il mondo e ha la capacità di creare un equilibrio raffinato e di grande impatto emotivo.

Domenica, sempre alle 21, è atteso un altro Duo chitarristico: quello di Matarazzo-Masi, di recente formazione e grande qualità. Lucio Matarazzo è considerato l’elite della chitarra classica in Italia, dedicatario di opere da autori quali Bouwer e Boulez e con esperienze di world music accanto a mostri sacri della chitarra come Steve Hackett. Giovanni Masi è il nuovo volto della chitarra italiana, uno dei talenti oggi più promettenti a livello mondiale.

E ancora, lunedì sarà ospite del Festival, lo strumento progenitore della chitarra moderna: la Chitarra dell’Ottocento. In un excursus musicale e teatrale, verrà ripercorsa la parabola umana, sociale e politica di Giuseppe Mazzini (appassionato dilettante di chitarra) con protagonista il chitarrista tuderte Paolo Antonio Manetti. Martedì 22 sarà dedicato alla sperimentazione con un concerto con clarinetti e chitarre e un repertorio esclusivamente composto da trascrizioni e adattamenti degli stessi interpreti, nell’ottica del recupero del repertorio, poco frequentato, per chitarra e clarinetto. Protagonista è il Befala Trio con Angelo Benedetti, Stefano Falleri, Sandro Lazzeri. Infine mercoledì 23 gran finale votato all’intimità del repertorio per chitarra e canto. Il Duo di Chiara Giudice e Massimo Agostinelli condurrà nei salotti viennesi del primo Ottocento con le musiche di Giuliani e Carulli.

S.C.