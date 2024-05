I rischi finanziari: "Le donne contano". Sindacaliste a lezione

“Le donne contano”: l’incontro rientra all’interno del progetto di Banca d’Italia “Economia per tutti”. L’iniziativa è stata rivolta alle operatrici e sindacaliste di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria. Si tratta di un percorso di educazione finanziaria, in cinque moduli, pensato per le donne, per puntare anche a migliorare conoscenze e comportamenti finanziari. Dal rischio indebitamento con il “finanziamento facile” alla pianificazione finanziaria, fino alla sicurezza finanziaria. Prossimo incontro il 6 giugno.