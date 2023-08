"I residenti nel giusto: vecchia Contessa con semaforo e doppio senso"

GUBBIO – "La Regione Umbria valuti la possibilità di un impianto semaforico che permetta il doppio senso di marcia lungo la vecchia Contessa, come sollecitato da tempo da residenti ed operatori commerciali". E’ quanto richiedono il capogruppo della Lega Umbria Stefano Pastorelli, i consiglieri comunali Lega Gubbio Michele Carini e Sabina Venturi, il segretario della Lega Fascia Appenninica Luca Ramacci e la vicesegretario Micaela Parlagreco. "Il cantiere procede spedito – affermano i leghisti, ma nel frattempo è necessario che la Regione si attivi per rendere meno difficoltosa la viabilità alternativa. In particolare, il vecchio tracciato della Contessa al momento è percorribile solo a senso unico in direzione San Bartolomeo, ma non di rado si verificano ingorghi e incidenti per il mancato rispetto della cartellonistica o da navigatori satellitari non aggiornati. Cittadini residenti e titolari di attività della zona chiedono a gran voce l’installazione di un impianto semaforico, proposta che porteremo all’attenzione dell’assessorato competente e Anas".