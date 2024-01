’I regali per i miei 90 anni?. Voglio donarli agli orfani’

In città sono in molti a conoscere Filippo Buconi, 90 anni appena compiuti e un impegno costante nel sociale.

Per il suo compleanno Filippo non ha voluto doni tradizionali, ma a parenti e amici ha chiesto in dono un’offerta in denaro da destinare interamente all’Onaomac (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), l’ente che dal 1948 è al fianco di tutti i figli dei carabinieri che hanno perso il proprio genitore.

Per questo semplice ma comunque straordinario gesto di generosità e altruismo il signor Filippo, arruolato nel 1951 ed in servizio nell’Arma per 11 anni, al termine dei quali ha avviato un nuovo percorso di vita, con ruoli di rilievo, all’interno di un’importante impresa a carattere internazionale, è stato invitato dai Carabinieri della Compagnia di Todi e accolto dal comandante, il Capitano Giovanni De Liso. L’incontro ha costituito l’occasione per ringraziare sentitamente Filippo Buconi che, nel solco delle tradizioni che legano la Benemerita ai suoi appartenenti, ha voluto riservare la propria, concreta attenzione all’Istituzione e ai suoi Figli che affrontano, nella loro delicata condizione, un momento importante di crescita e studio nella vita.

Buconi ha ricoperto, del resto, anche il ruolo di presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri

