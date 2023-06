I ragazzi e l’estate Torna il campus della portezione civile

Torna il campo scuola della protezione civile. Dopo l’ultima edizione del 2019 e il successivo stop a causa della pandemia, dal 10 al 16 luglio a Porano si terrà il campo scuola organizzato dal gruppo comunale della protezione civile di Orvieto. Il campo scuola è rivolto a trenta partecipanti tra i 10 e i 13 anni di età. Non è prevista alcuna quota di partecipazione. "In questi sette giorni – spiegano dalla protezione civile – i ragazzi vivranno esperienze nuove tra lezioni teoriche, simulazioni pratiche, sport con esperti delle varie discipline, uscite didattiche e uscite ludiche. I ragazzi che decidono di vivere questa esperienza compiono un vero e proprio ‘viaggio’ all’ interno del mondo della protezione civile, scoprendo quanto l’impegno del singolo sia indispensabile al funzionamento dell’intero sistema. Durante il soggiorno, che prevede il pernottamento dal lunedì al sabato, i ragazzi si troveranno anche a condividere idee e procedure e impareranno senza dubbio a sentirsi parte attiva di una squadra, per un percorso di crescita".