I quartieri si sfidano nel torneo di padel Ecco la seconda edizione

Dal 24 maggio all’8 giugno i quartieri Olmo, Stella, Serancia e Corsica torneranno a darsi battaglia incrociando le racchette nella seconda edizione del Torneo dei quartieri di padel che si svolgerà negli impianti dell’Oasi dei Discepoli. Nuova la formula della competizione che prevede un girone all’italiana con incontri fra tutte e quattro le squadre dalla cui classifica si determineranno le semifinali e quindi la finalissima. Ogni sfida si articolerà su cinque incontri di cui tre open, uno over 50 e uno femminile. Il quartiere da battere è l’Olmo che ha trionfato nella prima edizione. Come lo scorso anno la premiazione avverrà nel corso della serata della Staffetta dei Quartieri, sabato 10 giugno in piazza Duomo. "Una formula che crediamo potrà aumentare il livello della competizione", ha spiegato Marco Zappone, ideatore e organizzatore del torneo.