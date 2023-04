I PROPOSITI

"Appropriatezza, logica del merito e non della spartizione" sono le principali linee guida che caratterizzano la riorganizzazione delle Aziende ospedaliere, come ha ricordato la presidente della Regione, Donatella Tesei "attraverso l’individuazione di percorsi che servano a garantire migliori prestazioni per l’utenza regionale ma anche per rendere la sanità umbra più attrattiva anche a livello extraregionale". Tesei parla di un "cambio di paradigma per evitare anche che stessi reparti, universitari e ospedalieri, facciano le stesse cose, differenziando così gli interventi". "Presentiamo una riorganizzazione che parla della sanità umbra - afferma il rettore Maurizio Oliviero (foto)- che è unica ed è fatta di grandi professionisti e medici sia all’interno delle aziende ospedaliere che dell’università".

"E lo facciamo con una nuova modalità di organizzazione delle prestazioni che mette insieme azienda ospedaliera ed università non con logica di ripartizione e di antagonismo, e non a caso parliamo per la prima volta di aziende integrate". Sarà avviata, ha poi ricordato Oliviero, anche una fase di "reclutamento", sempre di concerto tra Università e Regione, per riportare in Umbria giovani medici. E le distanze? "Ci vuole meno da Terni a Perugia che muoversi da un ospedale all’altro a Roma" dicono i protagonisti. Lo ha evidenziato anche l’assessore regionale Coletto: "Attraverso i professionisti migliori vogliamo portare sempre più qualità nei servizi sanitari. Cambiare comporta dei rischi ma era necessario farlo per colmare un gap. Il direttore regionale D’Angelo ricorda che il documento nasce sulla base di standard normativi con le strutture complesse delle due aziende.