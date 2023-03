I “Primi d’Italia“ alla Bit Peppone super ospite

Primi d’Italia 2023 presentati ufficialmente alla Bit di Milano. L’edizione di quest’anno della kermesse della pasta è in programma dal 28 settembre al 1° ottobre e vedrà, tra i super ospiti, Peppone, la star della trasmissione di Rai Uno “Linea verde“. Queste le anticipazioni rilanciate dal presidente di Epta Aldo Amoni, ospite con i “Primi“ negli spazi concessi dal Comune di Foligno. "Siamo grati al Comune per averci offerto questa occasione di ribalta nazionale e internazionale – ha detto Amoni – per poter presentare in anteprima le date 2023 che vedranno come sempre protagoniste le eccellenze italiane fra degustazioni, lezioni di cucina, live show di grandi chef, produzioni alimentari di qualità ma anche tante proposte di spettacolo, musica e intrattenimento". Amoni si è anche sbilanciato sullo stato dell’arte dell’organizzazione: "Stiamo completando la configurazione dei Villaggi del gusto – ha detto – e in attesa della presentazione ufficiale del programma, annunciamo la presenza di Giuseppe Calabrese, meglio noto come ‘Peppone’, lo chef e personaggio televisivo colonna portante di Linea verde, che sarà a Foligno sabato 30 settembre. Si è dimostrato molto interessato alla manifestazione e crediamo sia un testimonial eccellente, entrando ogni domenica su Rai Uno, nelle case degli italiani, alla ricerca delle cose buone e belle che può riservare il nostro Paese". Sono già diversi i cittadini che stanno tempestando di telefonate i centralini di Confcommercio, chiedendo informazioni per prenotare le sezioni di food experience: "Siamo certi che l’edizione 2023 sarà di grande ripartenza".