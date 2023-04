I primi dieci anni di ’Only Wine’ Con i giovani e le piccole cantine

Per i dieci anni di Only Wine più di 100 produttori selezionati, la maggior parte dei quali new entry, un’area per percorsi ed eventi, poi piccole cantine di Champagne, una rappresentanza dalla Svizzera Italiana, un Temporary Restaurant, importanti riconoscimenti per le realtà più virtuose, un mercatino di prodotti agricoli e un programma ricco di appuntamenti e degustazioni. Tutto questo è Only Wine che torna nel giardino di palazzo Vitelli a Sant Egidio sabato 22 e domenica 23 aprile (anche lunedì con una giornata dedicata alla ‘stampa di settore’).

L’edizione del decennale è stata presentata ieri: sono tante le novità di questo salone dei giovani produttori e delle piccole cantine per una due giorni alla scoperta dei segreti enoici più nascosti delle 20 regioni italiane rappresentate dai vignaioli under 40, con meno di 7 ettari di terreno o meno di 15 anni di storia.

"Quest’anno abbiamo deciso di dare ancor più risalto ai territori dai quali provengono i nostri vignaioli per regalare un’esperienza unica al visitatore che potrà immergersi, ad esempio, nei profumi del Trentino Alto Adige e in pochi minuti gettarsi nella mineralità dei terreni vulcanici della zona di Catania – racconta Andrea Castellani, ideatore della manifestazione – Grazie all’entusiasmo delle nuove generazioni e alla loro voglia e capacità di sperimentare si riesce a unire tradizione e innovazione con un sempre maggior interesse verso la sostenibilità".

All’interno della mostra mercato sono stati organizzati percorsi per aiutare il visitatore negli assaggi: dal Nord, Centro, Sud e Isole; Vini da vitigni "autoctoni" rari; Vini da Merenda Contemporanei; Spumanti Metodo Classico; Bianchi vinificati in Rosso e Rossi vinificati in Bianco (Macerati e Rosati); "Spremute" di terroir, alla scoperta delle aziende che per la prima volta si affacciano all’Only Wine… Stand aperti sabato dalle ore 14 alle 19, domenica fino alle 18 e lunedì giornata per esperti del settore chiusa al pubblico. A presentare questa edizione sono intervenuti in conferenza stampa ieri anche l’assessore regionale Roberto Morroni, il sindaco di Città di Castello, il presidente Gal Alta Umbria; rappresentanti dell’associazione Italiana Sommelier Umbria, il responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provincia di Perugia e gli organizzatori, oltre a Castellani anche Francesco Saverio Russo, Chiara Giorleo e Chiara Giannotti.