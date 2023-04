I parcheggi si tingono di blu Arrivano anche quelli rosa

Parcheggi sempre più blu, ma arrivano anche quelli “rosa” per donne in gravidanza e genitori di bambine e bambini di età non superiore a due anni. Dopo un confronto andato avanti per settimane, è stato trovato l’accordo tra il Comune e gli operatori commerciali, per la disciplina della sosta via Campo di Marte e nella zona di San Pietro. Decisiva una riunione tra il sindaco Filippo Stirati, l’assessore all’ambiente Alessia Tasso e l’avvocato Andrea Migliarini in rappresentanza delle varie attività interessate. Il parcheggio in Via Campo di Marte continuerà ad essere gratuito e disciplinato da disco orario dal lunedì al venerdì, mentre sarà a pagamento il sabato e la domenica, ma con la prima mezz’ora gratuita. L’avvocato Migliarini ha raccomandato l’adozione della modalità "a spina di pesce" per guadagnare spazio, di una adeguata segnaletica esplicativa, l’utilizzo di parcometri con modalità adatte ad utenza composta da persone non più giovanissime. Simile la soluzione per Via Falcucci: disco orario nella parte destra a salire, parcometro a sinistra. Nel frattempo “stalli blu” sono stati introdotti anche nel parcheggio dell’ex seminario, suscitando salaci commenti sui social. Arrivano pure quelli “rosa”, per la sosta di veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza e di genitori di bimbi, età non superiore a due anni. Per usufruirne sarà necessario munirsi di un contrassegno speciale, il "permesso rosa", richiesto al Servizio di Polizia Municipale.