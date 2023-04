I parcheggi guastafeste Si paga solo con spiccioli Lunghe file, turisti furiosi

La gestione dei parcheggi a pagamento, soprattutto quello di Piazza 40 Martiri, rappresenta ormai un disservizio che offusca l’immagine della città, oltretutto in un periodo in cui il flusso turistico conosce livelli di assoluta positività. Anche ieri gran pienone, con la soddisfazione generale ’guastata’ da quelle lunghe file dinanzi al parcometro che regola gli ingressi nella zona dietro l’edicola. E che si ripetono con cadenza disarmante.

"Città bellissima e ben tenuta, un contesto affascinante. Peccato questo disservizio". E’ il commento amaro di una famiglia spagnola. Il problema è risaputo. Con l’ingresso della nuova gestione, le sbarre di accesso che disciplinavano ingresso e uscita sono state eliminate e sostituite da un parcometro che non dà resti ed accetta solo monete contanti. Quasi sempre da reperire peregrinando da una attività commerciale all’altra per riuscire a cambiare le banconote. Il problema, segnalato da tempo, era esploso nel periodo pasquale con tutte le sue implicazioni negative.

Nonostante questo, in previsione del ponte della Liberazione non sono state adottate contromisure in grado di attenuarne le conseguenze e giudizi davvero pesanti, affidati ai social. Eccone uno: "In questa foto, possiamo ammirare un’ordinata fila di turisti, in coda per pagare il ticket del parcheggio di Piazza 40 Martiri. Specifico che il pagamento può avvenire solo in contanti: non è previsto l’utilizzo di moneta elettronica. Tempo medio di attesa: 2025 minuti. Commento benevolo dei turisti: Gubbio: città medievale; metodi di pagamento medievali. Da eugubina, mi vergogno veramente di questa non-accoglienza".

Sotto accusa pure il parcheggio del Teatro Romano, trasformato a pagamento per l’intera settimana; prima il ticket era previsto per sabato e domenica. Decisione ritenuta immediatamente penalizzante da operatori sanitari e commerciali della zona che, per sostenere le loro ragioni, dopo incontri interlocutori, hanno deciso di affidarsi all’avvocato Mario Bruto Santini Gaggioli per fare chiarezza sulla legittimità del provvedimento, che chiama in causa pure i contenuti del bando per la gestione del servizio e la destinazione dell’area. Insomma dalle ’strisce blu’ soltanto problemi per il Comune ed un ’graffio’ all’immagine della città.