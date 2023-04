I nuovi servizi per sostenere persone fragili

TODI – Si intitola ’Dai servizi alla persona ai progetti con la persona’ il convegno che si svolge oggi a partire dalle ore 10. "L’iniziativa – spiega il sindaco Antonino Ruggiano – parte dal presupposto che, nell’ambito delle politiche per la disabilità, la pandemia può essere considerata uno spartiacque tra un prima ed un dopo ancora da costruire, per la cura e l’empowerment della persona con disabilità, neurodiversità, con bisogni educativi speciali, con fragilità. In questo contesto il sistema tradizionale di welfare ha reso noti molti limiti che il convegno si propone di trasformare in punti di partenza per una nuova progettazione, non più per la persona ma con la persona, protagonista della sua vita, inclusa in un contesto sociale, integrata mediante strumenti che aprano un percorso di autonomia e realizzazione personale". A moderare la giornata di studio sarà la professoressa Bruna Grasselli. Dopo i saluti del sindaco Ruggiano e dell’assessore Alessia Marta, si terranno gli interventi di: Paola Fioroni, presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità; Francesca Peppucci (nella foto), europarlamentare e già consigliere regionale dell’Umbria; Edi Cicchi, assessore comunale di Perugia; Paola Binetti, neuropsichiatra infantile dell’ospedale Bambin Gesù, docente presso l’Università Campus biomedico di Roma; Vincenzo Falabella, presidente nazionale Fish onlus; Francesca di Maolo, presidente dell’istituto Serafico di Assisi; Serena Angioli, dirigente dell’area Direzione generale dell’Agenzia italiana per la gioventù; Moira Paggi, presidente Anffas per Loro. Alle ore 17 seguirà l’inaugurazione della mostra d’arte di Maria Assunta Toniacci e gli amici del Dopo di noi, a cura di Carapacec Mac Art, Mariolina Altamura Savino.