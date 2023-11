I numeri della Fondazione Carit. Ecco le risorse 2024 per il territorio

Almeno 3 milioni e mezzo da investire sul territorio nel 2024 e un patrimonio complessivo di oltre 230 milioni. Il Comitato di Indirizzo della Fondazione Carit, presieduta da Luigi Carlini, ha approvato il Programma pluriennale e il Documento programmatico previsionale del 2024. "La Fondazione Carit - spiega l’ente bancario – ha potuto mantenere il 31esimo posto tra le Fondazioni italiane, occupando la 14esima posizione tra quelle mediograndi con un patrimonio di 230.444.911 euro. La Fondazione sarà quindi in grado di garantire anche nel 2024 un costante sostegno agli enti pubblici e del terzo settore, riuscendo a mitigare gli effetti del periodo di crisi grazie all’utilizzo del Fondo residui passivi, che ammonta a circa 16 milioni e potendo attingere, in caso di bisogno, al Fondo Stabilizzazione erogazioni, che al 31122022 ammonta a oltre 14 mln". Per quanto riguarda l’attività istituzionale 2024, "Per il triennio 20242026 la Fondazione ha individuato i seguenti settori di intervento: Ricerca scientifica e tecnologica; Arte, attività e beni culturali; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; Educazione, istruzione e formazione; Volontariato, filantropia e beneficenza; Settore statutario ammesso; Sviluppo locale. L’attenta politica di bilancio perseguita dalla Fondazione consente di poter prevedere per l’anno 2024 risorse per complessivi 3.406.513 euro, stimate sulla base del preconsuntivo 2023". "Le risorse - continua l’ente – potrebbero essere costituite, oltre che dal risultato dell’avanzo di esercizio 2023, anche da eventuali ulteriori importi rivenienti da reintroitirevoche di residui passivi".La Fondazione conta d’impegnare 100mila euro nella ricerca scientifica e tecnologia; 700mila euro per arte, attività e beni culturali; 329mila euro a salute e medicina; 300mila euro a istruzione e formazione; stessa cifra per volontariato e beneficenza e poco meno di un milione allo sviluppo locale.