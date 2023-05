"I nostri atti sono legittimi" Locchi e Tosti replicano all’accusa della Corte dei Conti

Chiamati dalla Corte dei Conti a rispondere di un presunto danno di un milione e 300mila euro, l’ex sindaco Marco Locchi, leader di ’Umbertide Partecipa’, e Pier Giacomo Tosti, candidato a sindaco di ’Liberailfuturo’, non fanno una piega: entrambi si dicono tranquilli, certi della correttezza del loro operato e di quello della Giunta (anch’essa chiamata a giudizio), cui appartenevano dal 2014 al 2017. Resta il fatto che l’indagine della Corte dei Conti, partita da un esposto dell’ottobre del 2022 e relativa alla "mala gestio" nella vendita di un’area Pip, finisce per deflagrare in una campagna elettorale fin qui tranquilla.

Locchi, difeso dall’avvocato Michele Bromuri, , dichiara: "Ho operato sempre nella massima trasparenza assumendo atti legittimi, nell’interesse della comunità. Eserciterò tutte le prerogative a disposizione per dimostrare l’assoluta estraneità mia e della Giunta che presiedevo rispetto agli addebiti contestati". Pier Giacomo Tosti: "La vicenda nasce dall’esposto di un privato risalente all’ ottobre 2022 e si riferisce ad atti del 2017 riguardanti un Piano per gli Insediamenti Produttivi (Pip) che si è sviluppato fin dal 2005. Detto questo, preciso che sono assolutamente sereno, nella piena consapevolezza di aver sempre operato nell’esclusivo interesse della collettività. A conferma, faccio presente che il Pip di Montecastelli ha consentito di attrarre delle importantissime realtà produttive che hanno garantito e garantiscono un’ampia occupazione e sono un costante incentivo alla economia di Umbertide". Tosti conclude: "Ritengo comunque che la vicenda debba essere approfondita e discussa nelle sedi opportune. Chiarirò ogni questione riguardante sia il piano produttivo che la mia posizione personale".

Pa.Ip.