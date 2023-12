I nodi non sciolti dell’ospedale. Dal personale al pronto soccorso

Zoppica il funzionamento delle strutture principali dell’ospedale mentre il progetto per il rifacimento ed il potenziamento del pronto soccorso, che avrebbe dovuto partire in pochi mesi, potrebbe registrare un ritardo inatteso e non lieve. A fare il punto della situazione è Franco Barbabella, per molti anni colonna portante del “Santa Maria della Stella“ nel suo ruolo di primario del pronto soccorso e ancora oggi interessato alla sanità. "L’ospedale di Orvieto è classificato come Dea, cioè dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello – dice Barbabella – ma questa attribuzione, prevista dal piano sanitario, in realtà non si riesce a rispettarla". I problemi dell’ospedale, secondo l’ex primario, sono molti. "Tra questi il turn over del personale", con il continuo esodo di medici verso le strutture più grandi, Roma compresa, ma anche la mancanza di una Unità di terapia intensiva e cardiologica che "avrebbe un grande senso visto che l’incidenza delle patologie cardiovascolari aumenta proporzionalmente all’incremento dell’età della popolazione". La questione invecchiamento, aggiunge Barbabella, "si ripercuote anche su ortopedia e urologia; in quest’ultimo servizio abbiamo solo due medici che vengono da Foligno due giorni alla settimana; a ortopedia su sei operatori previsti dalla pianta organica ce ne sono a disposizione quattro". Il progetto del servizio di robotica chirurgica attende di essere attivato, "Ma se ciò non avverrà nei tempi previsti, gli assistenti specializzati arrivati appositamente ad Orvieto se ne andranno". Per il nuovo pronto soccorso che si vuole realizzare al piano terra, sono in corso carotaggi, ma è emerso che deve essere smantellato il ponte che ora conduce al pronto soccorso; operazione da mezzo milione che potrebbe far slittare i lavori.

Cla.Lat.