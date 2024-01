I monumenti illuminati di rosa

La chiesa di Santa Maria Infraportas illuminata di rosa: così la città di Foligno è già in pieno clima del Giro d’Italia.

A cento giorni dalla partenza dell’edizione 2024 della “corsa in rosa“, in programma il 4 maggio da Venaria Reale, tutte le quaranta città di tappa hanno illuminato le loro bellezze artistiche e naturali, in attesa del passaggio della “carovana“. A Foligno, che venerdì 10 maggio sarà la sede di partenza della 7° tappa a cronometro individuale Foligno-Perugia, è stata illuminata la chiesa di Santa Maria Infraportas. A Spoleto, invece, città che sabato 11 maggio sarà sede di partenza della tappa Spoleto-Prati di Tivo è stato illuminato di rosa il Duomo. Insomma, il clima in Umbria si scalda, in attesa del Giro d’Italia.