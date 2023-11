I ’mitici’ gatti di San Feliciano portano il paese su Rai Radio 1

I gatti e il Borgo di San Feliciano sbarcano su Il Pomeriggio di Radio1 su Rai Radio1 con Ivan Cardia. La diretta radio che tocca tutti i luoghi d’Italia raccontando paesi e usanze oggi ha scelto il bellissimo paese famoso per i tramonti sul Lago Trasimeno. Nell’intervista l’attenzione per la colonia Felina realizzata dalla consigliera comunale Francesca Breccolenti e la sensibilizzazione verso l’importanza della sterilizzazione e un racconto del paese, degli usi e dei costumi da parte di Matteo Agabitini per conto della Proloco in un video presto pubblicato e per voce diretta poi da Cristiano Vaselli. È possibile riascoltare la diretta su Rai play sound direttamente dall’applicazione su podcast. Un pizzico di popolarità in più per il piccolo borgo già amatissimo per lo stile di vita autentico dei suoi abitanti e per le bellezze dei paesaggi sfiorati dalle acque del Trasimeno.