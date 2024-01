"I miei regali di compleanno?. Alla Muzi Betti"

CITTÀ DI CASTELLO – Rinuncia ai regali per la festa dei suoi 50 anni, invitando parenti e amici a versare un contributo a favore degli ospiti della residenza protetta Muzi Betti. Gli oltre 140 invitati alla festa non si sono tirati indietro e hanno accettato di buon grado l’inedita proposta. Ieri mattina, Giacomo Brunetti, 50 anni compiuti lo scorso primo dicembre, maestro chef e titolare di un noto ristorante del centro storico, ha consegnato il ricavato dell’iniziativa benefica, una cifra ragguardevole, alla presidente della storica struttura socio-sanitaria, Annalisa Lelli affiancata dai membri del consiglio di amministrazione, alla presenza tra gli altri anche di rappresentanti istituzionali. Una breve ma significativa cerimonia per ringraziare chi ha deciso di festeggiare un primo traguardo di vita importante rinunciando ai regali per dare un segnale concreto di solidarietà nei confronti di anziani e ospiti della struttura.