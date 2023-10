I merletti di San Feliciano protagonisti a Firenze

MAGIONE – Il merletto a Filet modano di San Feliciano è stato protagonista in occasione della prima edizione della Fiera Creativa di Firenze presente all’interno dello stand allestito dal Gal Trasimeno Orvietano "per valorizzare – come già affermato dal direttore del Gal, Francesca Caproni - le diverse tecniche riguardanti il merletto che caratterizzano il ricco patrimonio dei borghi di questi territori".

Durante i giorni della fiera le merlettaie dell’Associazione filet modano San Feliciano, Antonella Catalano e Mirella Ragni, hanno offerto ai visitatori dimostrazioni al pubblico presente dell’antica arte che trova le sue origini nella realizzazione delle reti da pesca.

"Grazie al Gal Trasimeno Orvietano – commenta Antonella Catalano – abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questa importante fiera di settore. È per noi motivo di orgoglio poter portare a conoscenza di un pubblico sempre più vasto questa antica arte e, in questa occasione, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni perché molte delle persone che si fermavano al nostro stand non ne avevano conoscenza". Fortemente attive nel promuovere il Filet modano, le merlettaie di San Feliciano sono parte del progetto che promuove il processo di candidatura come bene immateriale del saper fare merletto italiano con il coordinamento tecnico istituzionale del servizio secondo ufficio Unesco del Ministero della cultura.