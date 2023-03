I marciapiedi di tante vie si rifanno il look

Sono partiti da qualche settimana i lavori per la realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi che attraversano sia Allerona che Allerona Scalo. I progetti, già approvati negli anni scorsi dalla Giunta comunale, prevedono un importo complessivo pari a 430 mila euro. Il progetto di Allerona scalo, per un importo di 180.000 euro, prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Leopardi in modo da mettere in sicurezza l’accesso all’asilo nido e alla scuola dell’Infanzia, la messa a norma di alcuni tratti di marciapiede in via Alighieri, viale Carducci e largo Buonarroti.

Il progetto di Allerona, per un importo di 250mila euro, prevede invece la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Roma fino a Madonna del Poggio e la costruzione di un nuovo marciapiede in via Marconi fino all’incrocio di via Madonna dell’Acqua. A breve saranno appaltati anche i lavori, per un importo complessivo di 460mila euro, per la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Madonna dell’Acqua e la messa a norma del marciapiede in via Rossa. Il progetto è comprensivo anche di lavori di sistemazione dell’area compresa tra gli impianti sportivi e la zona del camper service di Allerona. L’obiettivo principale è quello di garantire la messa in sicurezza dei pedoni dal traffico veicolare, mediante la realizzazione di marciapiedi, favorendo la mobilità sostenibile in zone importanti del capoluogo e della frazione, in quanto l’attuale traffico dei veicoli compromette la circolazione a piedi.