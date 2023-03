I grandi progetti di Perugia La Cittadella giudiziaria fra tre anni sarà pronta

La tabella di marcia per adesso vien rispettata: ieri è stato presentato lo studio prelinare, entro fine anno la progettazione esecutiva. Con l’apertura della nuova sede della Procura dell repubblica a metà del 2026 e l’anno dopo gli altri uffici del Tribunale. Sembra davvero non possano esserci più ostacoli per la Cittadella Giudiziaria di Perugia, quelloa che verrà realizzata in piazza Partigiani, dove ci sono ancora le ex carceri maschili e femminili.

Ieri, infatti, a presidente della Regione, Donatella Tesei, ha incontrato a Palazzo Donini il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il procuratore generale Sergio Sottani e altri rappresentanti del Tribunale di Perugia, il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, e alcuni tecnici, tra cui l’archista Mario Botta che ha presentato lo studio preliminare del progetto. Botta, infatti, è uno uno dei più grandi architetti viventi a livello mondiale. "La forza etica e morale del progetto di trasformazione del carcere in luogo di servizi di giustizia – ha detto – la valorizzazione dell’immobile vincolato passa attraverso la qualità del moderno dei materiali, delle tecnologie che verranno utilizzate e delle soluzioni per portare luce e vita all’interno". Dal Verme ha confermato poi il cronoprogramma che prevede l’apertura della Conferenza di servizi sul Pfte rafforzato entro settembre prossimo, la pubblicazione del bando per l’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione entro l’anno (costo 672mila euro). Dopo le demolizioni (che dureranno 3 o 4 mesi) verrà realizzato il primo lotto sul carcere femminile per la sede della Procura della Repubblica che avverrà entro metà 2026 e il secondo lotto per gli altri uffici del Tribunale sul sito dell’ex carcere maschile entro il 2027. Un progetto da quasi 70 milioni, per una superficie di circa 24mila metri quadrati. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Regione e dal Sindaco Romizi per quella che è stata definita una riunione "estremamente fattiva che rende una prospettiva concreta e tangibile di poter offrire al sistema giudiziario spazi adeguati e funzionali, rivalorizzando, allo stesso tempo, un importante rione del centro storico. a cui verrà restituita nuova vita". Una delle prossime tappe sarà la presentazione del progetto stesso ai principali stakeholder e alla cittadinanza.