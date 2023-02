I giovani talenti della lirica sul palco del Santa Cecilia “Livietta e Tracollo“ di Pergolesi per ’Vivosòno’

La stagione Vivosòno 2022-23 arriva al suo terzo spettacolo, con un evento speciale nell’Auditorium Santa Cecilia di Perugia: domani alle 18 verrà eseguita “Livietta e Tracollo“, una breve e accattivante intermezzo di Giovanni Battista Pergolesi tradotto in una nuova produzione in forma semiscenica. Lo spettacolo sarà l’occasione del debutto nei ruoli protagonisti per due giovani talenti, vincitori del Concorso per Giovani Cantanti Lirici “ComunitEuropea” del Lirico Sperimentale di Spoleto: sono il soprano Noemi Umani (nella foto), vincitrice nell’edizione del 2017 e il baritono Davide Peroni, vincitore dell’edizione 2022. Ai cantanti si affiancano due giovani attori, Chiara Mancini e Andrea Volpi che interpretano i mimi, “muti faccendieri” delle alterne vicende del libretto. L’opera viene eseguita su musica dal vivo suonata da quartetto d’archi e clavicembalo, una formazione agile e capace di mettere in piena luce l’inventività melodica del genio di Jesi. Azusa Onishi e Elena Casagrande (violino primo e secondo), Luca Moretti (viola), Ermanno Vallini (violoncello) ed Eugenio Becchetti (clavicembalo) saranno diretti da Carmen Cicconofri, che aveva già condotto l’esecuzione de La Serva Padrona nella precedente stagione dell’oratorio di via Fratti, in pieno centro storico. Il biglietto costa 10 euro (7euro per gli under 18) assicura al pubblico una coinvolgente vicinanza con musicisti, cantanti e palcoscenico. I biglietti si possono prenotare sui canali Facebook e Instagram dell’Auditorium Santa Cecilia Perugia o tramite la piattaforma eventbrite.

E sempre domani alle 22 all’Auditorium Santa Cecilia c’è il concerto di Ra di Spina, tra esplorazione della musica popolare e suggestivi spazi barocchi, in coproduzione con Tarantarci Perugia. Biglietti a 8 euro, info e prenotazioni al 328.1866952 e al 388.8586932