I giovani nell’era del digitale: "La passione è il mio lavoro. Con TikTok arrivo a tutti anche per messaggi importanti"

di Rossella Conte

FIRENZE

Ogni epoca ha la sua lingua, ogni generazione la propria. Negli ultimi anni, i social network si sono riempiti di termini che le persone over 40 stentano a decifrare e che invece giovani e giovanissimi usano come fossero una loro seconda lingua. I ragazzi, a mano a mano che si va avanti negli anni, si muovono sempre di più attraverso Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram e TikTok. E proprio il web ha contribuito alla formazione e alla diffusione di parole nuove di zecca.

Insieme a sigle, abbreviazioni ed emoji, sono entrati a far parte del vocabolario molti termini derivati dall’inglese e poi italianizzati, come googlare, taggare, linkare, postare, chattare, twittare, instagrammare, quasi sempre digitati rigorosamente davanti a un selfie. Ma c’è anche chi, proprio grazie al boom dei social, è riuscito a sfondare nel mondo del lavoro. Come Andrea Di Raimo, classe 2000, il ticktoker da 2 milioni di follower conosciuto come Shamzy, che ieri è stato ospite a Firenze di Coop Summit ‘24, l’evento dedicato all’esplorazione dell’imprenditoria giovanile.

Come è nata la passione per il mondo dei social?

"Ho cominciato facendo video di gaming, ovvero dei filmati mentre giocavo ai videogiochi. Poi mi sono fermato e ho ripreso nel 2019 con contenuti comici. E mi sono subito accorto che riuscivo ad attirare sempre più pubblico. Interpreto diversi personaggi, dalla casalinga allo studente universitario".

Oggi con i tuoi video sei riuscito a crearti un lavoro tutto tuo tanto da abbandonare gli studi.

"Ho inseguito una passione nata un po’ per gioco, subito prima della pandemia. Scaricai Tik Tok quando non era ancora così popolare, ho iniziato solo per divertirmi e poi l’ho trasformato in un lavoro. Nel marzo 2021 ho detto basta con i libri, dopo aver dato tre esami a giurisprudenza e aver frequentato anche la facoltà di storia".

Ma chi c’è dietro il re di Tik Tok?

"In fondo sono un ragazzo di campagna, orgogliosamente toscano e continuo a fare solo quello mi piace. E’ stato un successo incredibile. I video piacciono, i ragazzi si divertono, facciamo numeri importanti. Tik tok è una piattaforma potentissima e si può raggiungere un pubblico enorme".

Oltre alla parodie e ai point of view, hai anche usato la tua popolarità per collaborare a campagne di sensibilizzazione con la Regione Toscana.

"Con la mia ironia ho raccontato l’importanza della formazione universitaria e dei benefici che si possono ottenere gratuitamente quali la borsa di studio, il servizio ristorazione e il posto alloggio all’interno delle strutture del Dsu Toscana. Con un noto brand i preservativi ho anche parlato di educazione sessuale, un argomento di cui non se ne parla molto e i social sono importanti per diffondere una maggiore cultura sul tema".

Dopo il successo del tuo spettacolo "A casa mia!", che farà tappa il 30 aprile a Milano, stai pensando a un nuovo progetto teatrale?

"Entro fine anno debutterò con il nuovo ma nessuna anticipazione. Chi vuole saperne di più, deve venire a teatro". E sorride.