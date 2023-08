I giovani ballerini di Lama premiati in Comune

SAN GIUSTINO – La Scuola di Danza Lama si conferma "un centro di formazione d’eccellenza della Valtiberina: ha centrato numerosi e importanti traguardi con gli allievi nell’anno sportivo appena passato", tanto che nella sala del consiglio comunale di San Giustino, il sindaco Paolo Fratini e l’assessore Milena Ganganelli hanno ricevuto una rappresentanza di allievi e insegnanti. L’occasione per un pubblico riconoscimento per la "professionalità e la dedizione profusa nella didattica della danza a favore dei ragazzi del territorio". A ricevere attestati di congratulazioni sono stati Lida Giaccioli di 15 anni, ammessa alla Junior Company di Manon Bastardie a Biarritz in Francia, Alessia Rebiscini di 17 anni, ammessa al The Bridge Contemporary diretto da Stefania Pigato a Vicenza, Sara Massini Alunni di 19 anni, ammessa al corso per professionisti Art Factory International di Bologna, Giordano Polchi di 10 anni, che ha superato l’audizione per i training della Royal Ballet School e da ottobre frequenterà il corso a Livorno, dopo aver ricevuto altri riconoscimenti. La presidente della scuola Silvia Del Bene e l’insegnante Catia Torrioli hanno ringraziato l’amministrazione per il riconoscimento e hanno ricordato che per altri allievi si stanno aprendo nuove porte. Dal prossimo anno inoltre la Scuola si arricchirà ancora di più essendo sede del Funkastle Dance Project e diventando così centro specializzato nelle danze urbane, break dance e hip-hop sotto la guida e la direzione artistica di Davide e Roberto del Gaia.