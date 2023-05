I giorni di ’Tiferno Wild Gravel’ Festa del cicloturismo per tutti

CITTA’ DI CASTELLO – Alla scoperta delle potenzialità cicloturistiche di Città di Castello e l’Alta Valle del Tevere con la due giorni di ’Tiferno Wild Gravel’, un assaggio della ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica che il territorio può offrire a chi ama i soggiorni in bicicletta. Ieri mattina 50 appassionati sui sentieri e le strade della vallata, oggi giornata dedicata alle famiglie. ’Tiferno Wild Gravel’ è organizzato da Umbria & Bike in collaborazione con l’associazione sportiva MTBistincalliti e con Altotevere Bike Kids.

Ieri una cinquantina di appassionati di mountain bike provenienti dall’Altotevere, da Umbria e Toscana hanno percorso 65 chilometri immersi nella natura e nella storiatoccando i comuni più belli del territorio. Oggi , come detto, giornata dedicata alle famiglie: da Piazza delle Tabacchine si potrà passeggiare in bicicletta su tre itinerari: il percorso "Family", lungo la ciclovia del Tevere fino a Piosina, con partenza alle ore 9.30; il percorso "Turistico" (dalle ore 15), con una guida cicloturistica qualificata e la sosta di mezz’ora al Museo Malakos e al Centro delle Tradizioni Popolari, dove sarà possibile visitare le esposizioni con ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni di età. Altra opzione il percorso "Sicurezza in strada e in pista", interamente in piazza delle Tabacchine dalle ore 9.30 alle ore 15 che impegnerà i bambini più piccoli (a partire dai 5 anni) tra gimkane e giochi di abilità per imparare a divertirsi rispettando le regole del Codice della strada, insieme ai maestri istruttori dell’Altotevere Bike Kids.