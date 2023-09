I giorni dell’atletica Finale nazionale Oro. In arrivo 500 sportivi da tutta Italia

L’Umbria invasa da atleti di tutta Italia. È la prima volta che la nostra regione è sede di una manifestazione di tale portata, per quanto riguarda l’atletica, Sabato e domenica lo stadio Santa Giuliana ospiterà infatti la Finale Nazionale per Società, gruppo oro, categoria allievi (16-17 anni). Saranno presenti le prime 12 società maschili e le prime 12 società femminili, in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane. Per l’Umbria ci sarà la 2S Atletica Spoleto. Ogni squadra è composta da circa 20 persone tra atleti, allenatori e dirigenti e in totale sono previste circa 500 presenze. L’evento è stato presentato dal presidente regionale Fidal, Carlo Moscatelli, dal presidente dell’Atletica Capanne, Sauro Mencaroni, e dall’assessore allo sport Clara Pastorelli. "La Fidal – dice Mencaroni - su richiesta dell’Atletica Capanne, non ha avuto problemi ad assegnare alla nostra regione questa manifestazione, considerata anche la buona riuscita della finale Argento assoluti. La nostra società è davvero orgogliosa di tale scelta. La Finale Oro per noi è impegnativa: ci ha imposto di curare al meglio l’accoglienza di tutte le società provenienti da fuori regione, ma le sfide, si sa, ci appassionano da sempre".

L’assessore Pastorelli si è soffermata sulla fase positiva vissuta dal Santa Giuliana: "Non solo è un impianto pieno di vita tutti i giorni, ma si conferma anche all’altezza di manifestazioni prestigiose come quella del prossimo weekend. Non possiamo che ringraziare l’Atletica Capanne, la Fidal e tutte le società che, con il loro impegno, hanno reso l’atletica un fiore all’occhiello del nostro territorio".