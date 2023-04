I giorni del Calendimaggio Svelati i nomi dei tre giurati che sceglieranno il vincitore

Chiara Bertoglio, musicologa, musicista, docente al Conservatorio di Cuneo, teologa; Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore; Antonio Musarra, storico medievista, docente alla Sapienza di Roma. Sono stati presentati ieri, in una Sala della Conciliazione affollatissima di partaioli, i componenti della giuria per il Calendimaggio 2023: saranno loro, sulla scorta dei giudizi, delle sensazioni e delle emozioni ad assegnare, nella serata del 6 maggio, il Palio, simbolo della vittoria. "Ho cercato di scegliere persone giovani e di straordinaria qualità, scientifica e umana: ho 65 anni e credo che i giovani debbano avere un ruolo attivo. Per mostrare loro cosa sappiamo fare in Assisi", ha detto Marco Tarquinio, presidente dell’ente Calendimaggio, dopo aver letto i nomi dei giurati. Presenti i Priori Maggiori Aleardo Pelacchi della Nobilissima Parte de Sopra e Massimiliano Della Vedova della Magnifica Parte de Sotto. Clima di attesa e di preparativi, con la città imbandierata, le taverne aperte: quella di Sopra in piazza San Rufino, quella di Sotto in via Fortini, le due dell’ente in piazza del Comune con quella della Sala delle Volte curata dallo chef Giorgione.

Sabato 30 aprile, alle 16, nella piazzetta Chiesa Nuova ci sarà la presentazione delle dieci fanciulle aspiranti al ruolo di Madonna Primavera, con l’omaggio dei ’Cantori di Assisi’. I balestrieri che si sfideranno: per Sotto, Diego Passeri, Fabio Passeri, Davide Pascolini, Lino Pavi, Camilla Farinelli; riserve Osvaldo Maitini e Luca Chiavini; per Sopra Enrico Dionigi, Guido Sensi, Francesco Nardi, William Bernardini, Sergio Mariucci; riserve Nereo Panci, Giulio Mariani.

M.B.