I furti sono in aumento. Alto il numero di condanne per il “codice rosso“

Le novità della legge Cartabia, "il cui impatto al momento non è quantificabile, ma di certo non ci ha semplificato la vita", il costante e storico problema del personale sottodimensionato, con il caso emblema della Procura di Spoleto, gli interventi di edilizia giudiziaria, con l’importante intervento per fare fronte alle criticità del palazzo di giustizia di piazza Matteotti, in particolare le vaste infiltrazioni del -3 e i lavori di consolidamento degli arconi e della Loggia dei Lanari. Sullo sfondo la cittadella giudiziaria. E ancora, gli obiettivi fissati dal Pnrr e, in particolare nel settore civile, raggiunti con largo anticipo, così da "essere in linea con le tempistiche del mondo economico". La presidente della Corte d’appello, Claudia Matteini, e il procuratore generale Sergio Sottani, in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, tirano le somme e guardano al futuro prossimo. Un futuro che dovrà inevitabilmente fare i conti con le nuove norme, compresa quella che da più parti viene indicata come una legge bavaglio. "Io sono convinto che è fondamentale tutelare le persone coinvolte soprattutto nelle fasi di indagine – commenta il procuratore generale Sottani – ma questo non si fa con la censura, vietando la pubblicazione delle ordinanze. Penso, per esempio, alla copia forense del cellulare di un indagato. Utile per le indagini, ma sono contro un uso indiscriminato. Vedremo, alla fine, quale sarà la legge, e cercheremo di trovare una soluzione, soprattutto per evitare il mercanteggiamento, quel sottobanco che è assolutamente dannoso. Mentre, credo, sia importante mantenere un organo imparziale che dia le informazioni correttamente". Dalle ordinanze alle intercettazioni, uno strumento "indispensabile", sottolinea Sottani, utilizzato "dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023" in 360 casi le telefoniche, 98 quelle ambientali, 36 telecamtiche e 31 con il "captatore informatico".

Sul fronte delle tipologie di reato, a preoccupare, è stato sottolineato, per numero sono sicuramente i furti, 11.094 casi di cui 2.525 in casa. Furti con una alta percentuale di autori ignoti, come dimostra il calo dei procedimenti in appello. Mentre alto è il numero di condanne per vicende da codice rosso, su cui la Procura generale ha acceso un faro di attenzione particolare. In crescita, in generale, i reati predatori, con un +88,87%. Ci sono poi i reati legati alla droga e le infiltrazioni criminali. Pochi i casi di reati contro la pubblica amministrazione, "perché poche sono le denunce, bisognerebbe in questo senso potenziare le intercettazioni, che comunque non sono univoche, e prevedere un sistema premiale per chi denuncia".