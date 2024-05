I francescani e le banche del Medioevo

UMBERTIDE – Economia francescana, ovvero come i francescani fondarono le banche. Un argomento curioso ed interessante di cui si parlerà domani alle 17,00 a Santa Maria della pietà, conclusione del ciclo di conferenze sulla presenza francescana ad Umbertide. Si parlerà di "economia" francescana, ovvero del ruolo dei frati nel ridefinire l’etica economica nel XIII e XIV secolo. Relatore P. Marco Asselle, docente ed autore del libro"Sorella economia. Da Francesco di Assisi a papa Francesco: un’altra economia è possibile?" L’importanza dei francescani nella formazione di una visione economica, sembra paradossale per un ordine che ha fatto della povertà la ragione della propria esistenza, eppure l’importanza del pensiero francescano fu notevole e ha affrontato questioni, come quelle del rapporto fra etica economia reale e finanza, attuali oggi.