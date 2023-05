I fan di Jane Austen Pic-nic, tè e balli "Ci piace celebrare i fasti del passato"

Ma che ci fanno quei gentiluomini a spasso per il centro in redingote di velluto e cappello a cilindro, accompagnati da graziose dame abbigliate in stile impero? Sono un gruppo di amici accomunati dalle stesse passioni: i grand tour e i tempi andati. "Ci piace celebrare i fasti del neoclassicismo – spiega la coordinatrice Valeria Valenziano -, così abbiamo fondato un gruppo che si chiama “Nel mondo di Jane Austen“. Abbiamo appuntamenti cadenzati e con l’occasione ci immergiamo nell’epoca della scrittrice con picnic, promenade e serate danzanti, indossando gli abiti del tempo, che confezioniamo con cura e rigore". Gli amici di Jane arrivano da tutta Italia e anche da parte del mondo. Qui a Perugia sono una quarantina, alloggiano al Brufani. Ieri pomeriggio, tra i vari diletti della giornata, hanno sorseggiato un te nella saletta orientale dell’albergo. In serata, il salone centrale ha ospitato la cena e il ballo, in un frusciare di sete, merletti e ventagli a passo di quadriglia. Come mai un meeting a Perugia? "Il filo rosso - racconta Valeria - è la Casa Museo Ranieri di Sorbello. Le stanze del palazzo custodiscono porcellane, incisioni e stampe di fine ’700. Importanti testimonianze, anche con illustrazioni di enigmi e sciarade, sugli usi, i costumi e i divertimenti di quei tempi".

Silvia Angelici