I due si incrociano in aula, lui racconta la sua versione

Si sono incrociati nuovamente in un’aula di tribunale. A quasi cinque anni dai fatti per i quali un ragazzo, oggi 25enne, è sotto processo. Accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che di anni, all’epoca, ne aveva 14. Secondo l’accusa, l’imputato, approfittando del fatto che la ragazzina fosse visibilmente ubriaca, l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale con lui, all’esterno di un circolo sportivo di Assisi dove era in corso una festa. I due, che si erano conosciuti quella sera, si erano appartati all’esterno dell’edificio dove erano in corso i festeggiamenti e, dopo averla condotta tra le siepi, il ragazzo avrebbe approfittato di lei, trattenendola per i polsi, con le braccia bloccate dietro la schiena, e impedendole di chiamare aiuto.

La ragazzina, sempre secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stata lasciata dall’imputato a terra tra le lacrime, mentre l’oggi 25enne si sarebbe allontanato senza dire una parola. Ieri, davanti alla corte presieduta dal giudice Carla Giangamboni (nella foto), l’imputato ha fornito la sua versione dei fatti. In sostanza, il rapporto consumato tra i due, ha sostenuto, era consenziente, nessuna violenza, ma se potesse tornare indietro, ha spiegato, non lo rifarebbe. L’udienza è stata rinviata al 13 giugno per sentire i testi della difesa. Il giovane è assistito dagli avvocati Stefania Segatori e Alessia Arcangeli. La giovane è assistita dall’avvocato Delfo Berretti.