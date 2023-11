I “disoccupati“ del sindaco

TERNI La miccia tanto per cambiare l’aveva accesa il sindaco Stefano Bandecchi che, giovedì mattina a “L’aria che tira“ di La7, sollecitato dal conduttore David Parenzo, aveva detto: "Il Consiglio comunale di Terni? L’unico sano sono io. Gli altri, disoccupati in cerca di stipendio". Inevitabile l’ennesimo vespaio di polemiche, con la consigliera comunale Maria Grazia Proietti (Pd), che in un post aveva replicato ricordando al primo cittadino la propria carriera quarantennale di geriatra, tra lauree e specializzazioni varie. E’ il prologo del post dell’ex assessore Lucio Nichinonni, uscito nei giorni scorsi dalla Giunta Bandecchi con dimissioni irrevocabili. In risposta alla stessa Proietti, Nichinonni scrive: "Dottoressa ha la mia più piena solidarietà. Mi vergogno di aver fatto parte di un esecutivo di questo schieramento politico (tutti in assoluta buona fede), che comunque voleva e credeva per il bene della città. Come lei ben sa sono uscito (anche troppo tardi). Non ho mai fatto politica in vita mia (semmai l’ho subita), ma mi credo ero armato dei migliori propositi e avevo avviato delle progettazioni interessanti. Sono desolato. Spero che tutto questo passi il più presto possibile"