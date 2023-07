I debutti del Festival dei Due Mondi C’è Rhiannon Giddens a Spoleto

Tante prime nazionali al Festival dei Due Mondi che veleggia verso il gran finale a suon di debutti attesissimi e di forte impatto. Questa sera Piazza Duomo attende una nuova grande voce dopo Imany. E’ quella della rivelazione Rhiannon Giddens che sarà in concerto alle 21.30 accompagnata dal suo compagno d’arte e di vita Francesco Turrisi e suonerà il suo inseparabile banjo. Cantautrice, compositrice e polistrumentista statunitense ha vinto il Premio Pulitzer per la musica nel 2023 per l’opera Omar, due Grammy Award e una MacArthur “genius” grant.

Nei suoi lavori di compositrice e interprete Giddens ripercorre la tradizione folk gaelica, americana, afroamericana, nativo americana e la loro influenza sulla musica europea e americana, con canzoni potenti che prendono di mira la discriminazione. Country, blues, jazz e gospel si mescolano nell’esplorazione di vite di persone messe a tacere, dagli schiavi alle vittime degli omicidi per i diritti civili degli anni ’60 agli adolescenti uccisi dalla polizia. Vincitori ai Grammy 2022 nella categoria Best Folk Album, Rhiannon Giddens e Turrisi interpretano a Spoleto una selezione dai loro album “There is no Other“ e “They’re Calling Me Home“, in un concerto che conferma la collaborazione con Umbria Jazz: la prossima settimana il duo si esibirà a Perugia. Sempre oggi si riaccendono i riflettori sulla danza con l’imprevedibile duo Jonas&Lander che torna a Spoleto per celebrare dieci anni di carriera con una residenza artistica e tre performance che hanno scandito l’attività. Si comincia oggi alle 19.30 a San Simone con “Lento e Largo“ dove creano un’apocalisse visiva con performer robotici e umani, in un ambiente scenico basato e influenzato dall’opera di Bosch. Domani alle 17 nel complesso di San Nicolò sarà la volta di “Cascas d’Ovo“ (replica domenica alle 12) mentre sabato alle 21.30 a San Simone va in scena “Bate fado“.

E domani alle 18 sarà la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad ospitare “All you need is Bach“, uno dei concerti più attesi di Spoleto66. L’artista americano Cameron Carpenter sarà interprete all’organo di un programma di grande intensità e magnetismo che trova nella musica di Bach un punto fermo con una performance di grande originalità. Riconosciuto all’unanimità come il più grande organista vivente, Carpenter, classe 1981, grazie alla sua abilità e musicalità ha scardinato i tabù della cultura musicale classica.

S.C.