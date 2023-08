I danni di inizio estate Vitigni, ecco i risarcimenti Ma ora torna il gran caldo

Mentre da oggi e per una decina di giorni dovremo fare i conti anche in Umbria con il ritorno del caldo (non come quello di luglio), arrivano a breve i risarcimenti per i danni in agricoltura prodotti dal maltempo di maggio e giugno, mesi tra i più piovosi degli ultimi vent’anni. In esito alle segnalazioni degli assessori regionali all’Agricoltura circa il verificarsi di danni eccezionali da peronospora della vite su tutto il territorio nazionale, compresa l’Umbria, il ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare ha reso noto di avere adottato una serie di interventi, inseriti nel cosiddetto Dl Omnibus (ancora in bozza), che annoverano anche misure urgenti a favore delle imprese agricole che hanno subito attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. A comunicarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni. Nello specifico - spiega l’assessore in una nota della Regione - è prevista la possibilità di accedere a specifici indennizzi, mediante l’attivazione di un fondo di cui al Dlgs 1022004. Pertanto, in considerazione della estensione e della portata dell’evento, al fine di semplificare l’iter amministrativo previsto dalla normativa, il servizio regionale competente provvederà, a breve, a comunicare alle organizzazioni di categoria del settore agricolo umbro le modalità per acquisire la stima dei danni su base regionale, propedeutiche per l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di eccezionalità.

Quanto al caldo, nella nostra regione Umbria Meteo prevede cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento. ieri mattina le minime si sono portate su valori più consoni per il periodo mentre le massime, in aumento, da oggi tenderanno a salire su valori superiori alle medie del periodo. "Dovessimo ipotizzare una tendenza a più lungo termine – scrive Umbria Meteo –, attualmente possiamo dire che da questo fine settimana fino almeno al 21 agosto avremo sole e caldo, non troppo, con temperature massime di 4 o 5 gradi sopra le medie del periodo (35-37 gradi), mentre per quanto riguarda qualche temporale pomeridiano dovremo attendere almeno fino a martedì 22 agosto".