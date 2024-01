I compensi degli amministratori. Costi della politica a Palazzo Spada

Il costo dei compensi relativi ai componenti della Giunta comunale nel gennaio 2024 ammonta a 65.688 euro. E’ quanto prevede la determina della direzione affari istituzionali e generali del Comune. L’indennità mensile lorda da erogare al sindaco è di 11.040 euro; al vicesindaco di 8.280 euro e agli assessori di 6.624 euro. "Spetta l’indennità piena - si legge nel provvedimento – a sindaco Stefano Bandecchi, imprenditore; vicesindaco Riccardo Corridore, libero professionista/lavoratore autonomo, il quale ha dichiarato di continuare a svolgere la professione; assessore Viviana Altamura, dipendente pubblico in aspettativa non retribuita a partire dal 09.06.2023; assessore Mascia Aniello, disoccupata dal 31.05.2023; assessore Michela Bordoni, libero professionista/lavoratore autonomo, la quale ha dichiarato di continuare a svolgere la professione; assessore Marco Iapadre, libero professionista/lavoratore autonomo il quale ha dichiarato di

continuare a svolgere la professione nel rispetto dell’art. 78 comma 3 del Tuel; assessore Giovanni Maggi, pensionato; assessore Stefania Renzi, disoccupata; assessore Marco Schenardi, pensionato". La spesa così determinata è decisa da una legge dello Stato, la legge di bilancio 2022, tant’è che la determina comunale prende atto "della nuova disciplina delle indennità di carica per il sindaco, vicesindaco ed assessori (nonché presidente del Consiglio comunale) e delle coperture finanziarie previste al comma 586 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 a carico del Bilancio dello Stato". Con diversa determina, la stessa direzione affari generali stanzia 86.248 euro come indennità di carica per il 2024, con Irap, spettante alla presidente del Consiglio comunale, Sara Francescangeli. Con una terza determina dirigenziale, l’impegno di spesa dei gettone di presenza spettanti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consigli e delle commissioni consiliari, è calcolato in 260.962 euro per il 2024. "Ai consiglieri comunali - si legge – è corrisposto un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle commissioni consiliari, per un tempo debitamente certificato non inferiore al 70% dei lavori (...), il gettone di presenza dei consiglieri comunali è pari a 91,1 euro (...), il gettone di presenza è ridotto alla metà, pari a 45,5 euro, per i consiglieri che partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto". Il limite massimo mensile percepibile da un consigliere, pari a un quarto dell’indennità del sindaco, è calcolato in 2.760 euro.