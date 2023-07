I commercianti scrivono al sindaco "Mancano posti per la sosta"

SPOLETO – I commercianti di viale Trento e Trieste scrivono al sindaco per segnalare una serie di problemi tra cui quello della mancanza dei parcheggi. "Con la piena operatività della scuola di polizia – si legge nella lettera, a firma di Emanuele Antonelli presidente dell’associazione TeodelapioStreet - ci troviamo con il problema dei parcheggi essendo 500 gli allievi che lasciano le auto negli unici posti liberi non a pagamento, limitando cosi la possibilità, soprattutto per i nostri clienti, di trovare un posto per una sosta momentanea per venire nelle nostre attività commerciali. Chiediamo di trovare una soluzione che potrebbe essere far posteggiare più auto possibile all’interno della scuola, dare un permesso prezzo agevolato per i parcheggi a pagamento (parcheggio ex ferrovia Spoleto Norcia), convertire tutti i posteggi del viale a disco orario sia strisce blu che bianche". Inoltre aiuole e marciapiedi "sono in continuo degrado, con scarsa pulizia e cura soltanto una volta l’anno dei cespugli". Nel mirino anche l’illuminazione stradale a led.