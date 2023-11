I commercianti: "Nuovo buxi per il centro"

Continua il confronto con l’amministrazione comunale sulla dibattuta questione della vivibilità, della viabilità e dei trasporti del centro storico di Todi. Confesercenti, Confcommercio e il Comitato cittadino "Vivi il centro" hanno incontrato il sindaco Ruggiano per focalizzare problematiche ancora esistenti all’interno delle mura. In particolare si è posta l’attenzione sul tema della viabilità e dei trasporti: il perdurare della crisi economica, infatti, sta mettendo in ginocchio le attività in centro storico e ancor più scelte connesse alla viabilità penalizzano il flusso dei cittadini verso il centro. Le associazioni di categoria chiedono l’attivazione di un pulmino che percorra le vie del centro, o meglio la riattivazione della linea A, che collegava Corso Cavour, via Roma, via Ulpiana, via Santa Prassede e anche via Borgonuovo, i cui residenti (peraltro anziani) non possono fruire di mezzi pubblici urbani. Ad oggi, l’unica linea disponibile è la linea E, che fa capolinea ai Giardini pubblici.