I colori del teatro si svelano nella stagione di Narni. Paolo Rossi, Riondino, la danza e Ottavia Piccolo

Classici rivisitati e danza, memoria civile e nuove voci del teatro. Anche il Teatro Manini di Narni svela la nuova stagione 25/26, organizzata dallo Stabile dell’Umbria con Comune e presentata ieri. "Un cartellone – dice il direttore del Tsu, Nino Marino – che intreccia linguaggi e generazioni per fare del Manini un luogo aperto e centrale nella vita culturale della città."

L’inaugurazione spetta a Paolo Rossi, in scena giovedì 30 ottobre con “Stand Up Classic“: accompagnato dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, reinventa i classici della letteratura per un viaggio attraverso i secoli. Si prosegue il 19 novembre con la danza di “Viro“ della Compagnia Abbondanza/Bertoni, coppia storica della coreografia italiana che esplora la mascolinità contemporanea.

Il 15 dicembre spazio alla nuova produzione Tsu, “Oltre. Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande“, ideata e diretta da Fabiana Iacozzilli, tra teatro di figura e narrazione mentre sabato 24 gennaio Michele Riondino (nella foto) è regista e interprete di “Art“ di Yasmine Reza, la commedia francese contemporanea più recitata al mondo sulle fragilità, l’orgoglio e le incomprensioni nei rapporti di amicizia. Sul palco anche Daniele Parisi e Michele Sinisi.

Il 20 febbraio il regista e attore Roberto Latini rilegge “L’Antigone“ di Jean Anouilh e ne fa un dispositivo teatrale contemporaneo, il 24 marzo seconda produzione Tsu: Controcanto Collettivo porta sul palco “Seconda classe“ per riflettere con lucida ironia sui meccanismi del lusso e della ricchezza.

La stagione si chiude domenica 19 aprile con “Matteotti. Anatomia di un fascismo“: le parole di Stefano Massini, la voce di Ottavia Piccolo e la musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo restituiscono memoria e dignità al coraggio dell’onorevole Giacomo Matteotti.