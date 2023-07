I colori del Green Music Michele Placido a Orvieto

Entra nel vivo, con un week-end stellare, il Festival Internazionale Green Music, ideato e diretto dal pianista e compositore Maurizio Mastrini, all’insegna di spettacoli gratuito in palcoscenici naturali di grande impatto.

Così stasera alle 21 in Piazza Plebiscito di Città della Pieve, è atteso l’Hyperion Ensamble, con lo spettacolo “Livin’ Tango”: verrà creata una milonga, tipica dell’atmosfera che si respira a Buenos Aires, dove l’ensemble proporrà il suo ricco repertorio che spazia dal tango tradizionale a quello contemporaneo con le musiche di Astor Piazzolla e altri grandi autori.

Domani c’è grande attesa per uno degli spettacoli più importanti del festival: in Piazza del Duomo a Orvieto, sullo sfondo della magnifica Cattedrale, Michele Placido (nella foto) porterà in scena lo spettacolo “Il sosia. Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista” insieme al Duo pianistico di Marco Schiavo e Sergio Marchegiani: è un’indagine, in forma di racconto romantico, su un genio della musica, nella cui vicenda la dimensione intima e quella artistica si intrecciano in modo affascinante. Placido sarà la voce recitante, il Duo Schiavo-Marchegiani eseguirà musiche di Schubert: Fantasia in Fa minore D 940, Variazioni su un tema francese D 624, Andante in La minore D 968, 4 Ländler D 814 e Grande Marcia militare in Mi maggiore.

E ancora domenica alle 18.30 il Festival avrà come ospite il cantautore Ron che si esibirà in trio acustico, alla Rocca Medievale a Castiglione del Lago, alle 18.30: Ron ripercorrerà tutti i suoi brani più conosciuti e amati dal pubblico in versione acustica, sempre con ingresso libero. Altro evento da non perdere sarà venerdì 4 agosto, a Bevagna, presso il Parco dell’Imbersato, location immersa nel verde, scelta per accogliere “Lo chiederemo agli alberi”, il nuovo e intrigante concerto-spettacolo del cantautore Simone Cristicchi.