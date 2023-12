"I cimiteri abbandonati all’incuria"

ll capogruppo di Progressisti per l’Innovazione Sauro Anniboletti (foto) ha presentato un’interrogazione sulla situazione dei cimiteri comunali, ritenuta "insostenibile per incuria, marciapiedi rotti e degrado". "La mia – ha rimarcato il consigliere – non è demagogia ma a realtà riscontrabile visitando le tombe dei nostri cari, un fatto che rivela poca attenzione per i nostri defunti e poco rispetto per i cittadini. Un’emergenza che si protrae da anni mentre poco o nulla è stato fatto per ripristinare il decoro". Anniboletti ha chiesto interventi urgenti "di ordinaria manutenzione, che non costano molto e che per un’amministrazione attenta dovrebbero essere una priorità". Il sindaco Carizia: "Ritengo l’interrogazione doverosa. Oggettivamente c’è bisogno di porre rimedio su alcune situazioni, che affronteremo".