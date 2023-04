“I Ceri i e Hollywood“ nell’arte di Nano Campeggi

Per dire le virtù di Silvano “Nano” Campeggi semplicemente basta osservare le sue opere, quadri e disegni con la splendida, inesauribile verve comunicativa. Un grande artista, sicuramente capace di riscuotere successi ovunque, in Italia e negli Stati Uniti dove per decenni attirò le platee con i suoi cartelloni per le maggiori case cinematografiche. Così davvero suggestiva diventa la mostra “I Ceri e Hollywood” voluta dal Maggio Eugubino in occasione del centenario della sua nascita e in concomitanza con la Festa dei Ceri. Domani, preceduta alle 17.30 dalla conferenza di apertura alla Casa di Sant’Ubaldo con il vicepresidente della Regione Roberto Morroni e il sindaco Filippo Mario Stirati, si terrà l’inaugurazione alle 18.30 alla Temporary Gallery Fabrizio Milesi Atelier. Riflettori puntati su 64 opere, con i bozzetti su carta che ritraggono la Festa dei Ceri, lampeggianti di intuizioni e di ricerche, ma anche ritratti, ambientazioni, manifesti, spunti narrativi di suggestione solare, in una rassegna dei suoi lavori più iconici, per proporre al pubblico il personaggio nella sua completezza. Il titolo della rassegna già racconta i temi: il fascino dei grandi attori, tra cui indimenticabile sarà l’incontro con una fulgente Marilyn, il senso della tradizione e dell’antica storia, specchio della sua multiforme personalità. Il catalogo, nell’insolito formato di un diario, con scritti di Mimmo Coletti e Roberto Viale e illustrazioni, propone il personaggio nel suo multiforme estro e nelle vicende estetiche più famose. La mostra sarà aperta fino all’11 giugno, da giovedì a domenica (10.30-19.30)