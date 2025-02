I cento giorni dall’esame. Il messaggio 2025?. Inclusione e rispetto

C’è anche l’Umbria tra le 4 regioni del Centro Italia coinvolte dal progetto delle giornate di celebrazione dei 100 giorni dall’esame organizzati da Jam Group, pensate nel rispetto di ogni tipo di diversità. L’appuntamento è a Riccione il 9-10 e 14 marzo. "Il messaggio che i 100 giorni del 2025 vogliono mandare dunque, esattamente come avvenuto per l’ambiente - dicono gli organizzatori - mira a sensibilizzare i giovani su temi importanti come quello dell’inclusione fino a quello sociale. Info su mail: [email protected]