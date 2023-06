I campioni del lavoro: "Esempio di speranza per la ripartenza di tutti"

La Festa della Repubblica è proseguita con il rito delle onorificenze ai “campioni del lavoro“ Un’occasione dunque per accendere i riflettori su medici, imprenditori, militari, giornalisti, impiegati, farmacisti, assicuratori, ingegneri, uomini delle forze dell’ordine che con la loro professionalità hanno dato lustro all’Umbria che lavora. Nove quelle dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” consegnate dal prefetto Armando Gradone a: Ada Spadoni, Sergio Fusetti, Roberto Leoni, Feliciano Campi, Lorenzo Giovannetti, Claudio Ricci, Massimo Alunni Proietti, Giammario Granieri, Sergio Zinni. Le Medaglie a: Olinto Allegria Bardascini, Orfeo Andreoli, Nazareno Bruscia, Domenico Bubba, Fortunato Calandri, Francesco Carbone, Corrado Codignoni, Alfredo Donati, Roberto Testa, Alessandro Tufo. I 26 cavalieri: Giovanna Bagiacchi, Mario Benedetto, Sandro Brosciani, Fabrizio Capalti, Roberto Cappellini, Paola Carnevali Valentini, Simone Coletti, Alfredo Cordoni, Giuseppe Dabraio, Eutimio Disco, Fabio Ferrelli, Giorgio Galvani, Maria Laurenti, Simone Padella, Silvia Pagliacci, Carlo Paladino, Marco Paolacci, Franco Papetti, Emilio Quartucci, Luigi Sicilia, Marco Sivori, Benedetto Tavoni, Marco Todini, Adriano Tofi, Claudio Tomassucci, Ilaria Vescarelli. Tra i primi cittadini intervenuti alla cerimonia in Prefettura, anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi. "Questa del 2 giugno, è una data carica di emozioni, ricordi e grandi valori, compresi i 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, riferimento sicuro, Carta fondamentale che garantisce la libertà e definisce diritti e doveri nella nostra comunità, come ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi è anche una giornata significativa per la nostra comunità locale, occasione di sviluppo, benessere e speranza per la ripartenza per tutti sull’esempio anche dei nostri tifernati insigniti per mano del prefetto".