I Calibro 35 protagonisti al Chroma Festival

Un bel regalo quello che il Chroma Festival si appresta a regalare al suo fedelissimo pubblico. Gli headliner della serata finale dell’edizione 2025, domenica 8 giugno, saranno i Calibro 35 (nella foto), riconosciuti in tutto il mondo come uno dei progetti più intriganti e originali della scena musicale alternativa, con una giornata a ingresso gratuito. Chi arriverà all’Umbriafiere di Bastia Umbra (palco del festival dal 5 all’8 giugno) potrà così godersi “Jazzploitation”, il nuovo viaggio dei maestri del groove italiano. Tommaso Colliva, Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli e Fabio Rondanini che in 15 anni di attività sono riusciti a produrre ben otto album e a firmare svariate colonne sonore.

Il cartellone del Chroma inizia quindi ad arricchirsi dopo aver annunciato il concerto di Franco126, cantautore romano tra i più talentuosi della sua generazione, che inizierà il suo attesissimo tour estivo il 5 giugno proprio dal palco di Bastia Umbra, con biglietti disponibili su Ticketmaster.